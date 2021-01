Boni: dove sono gli uomini del Po e le camicie verdi?

di Davide Boni – La Lombardia colpita ancora al suo cuore economico, nella cultura del lavoro; la Lombardia che da sola produce il 26% del P.I.L. di questa penisola, il Nord in generale viene colpito e frustrato. Nonostante questo ancora chiedete il permesso a roma? Ma non provate vergogna? Ma soprattutto noi Lombardi non abbiamo un briciolo d’orgoglio, questo è il momento di sollevarsi, questo è il momento di alzarsi. Non ci rendono nemmeno i nostri soldi per le nostre imprese, per farci lavorare e siete qui ancora a guardare alla destra e la sinistra? Il problema è il Nord. Ma guardateli mentre i nostri commercianti vengono puniti perché vogliono lavorare, a roma giocano a scambiarsi le poltrone, chi le ha non le molla e chi non le ha le vorrebbe..ma vi rendete conto? Io mi vergogno, per Voi e per loro, soprattutto per coloro che dovrebbero rappresentarci, che dovrebbero rappresentare il Nord, la Lombardia, vergogna. Uscite da questo torpore è questo il momento, stacchiamoci, non paghiamoli più, sono i nostri carnefici; dove siamo finiti? Dove sono gli uomini del Nord, del Po, delle camicie Verdi? I Padani. Facciamo qualcosa, usciamo e ribelliamoci , se non per Noi per coloro che verranno. #daestaovest

Davide Boni – Segretario lombardo Grande Nord