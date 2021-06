Boni: 4 al tavolo, protestano contro il governo di cui fanno parte e non si vergognano

di Davide Boni – Su social iniziano a circolare post dov’è alcune formazioni richiedono più di 4 persone almeno nelle aree bianche . Ma fatemi capire, sono formazioni che fanno parte del governo, premesso che anche io, ieri ho sottolineato questa incongruenza, soprattutto comunicata alle 15 (per cui già in piena applicazione della comunicazione avvenuta). Ma mi fate capire in che mani siamo? A livello governativo? Tutti ma dico tutti giocano per avere un voto in più? Per anticipare e cercare di metterci la bandierina? Protestano contro il governo di cui fanno parte? Non potevano decidere ieri? Ma questo non è governare , questa è una farsa. E se Speranza non va bene, va mandato a casa, non dire una cosa e poi in parlamento votare contro la mozione di sfiducia. Non avete nemmeno il coraggio di un atto politico. Vergogna.