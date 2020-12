Bonaccini, tutti perplessi per le misure sui Comuni

In merito al divieto di spostamento tra comuni a Natale, Santo Stefano e Capodanno “una perplessita’ l’abbiamo avuta tutti pressoche’ all’unanimita’”. Lo afferma su Rete 4 il presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini. “Sulle restrizioni siamo d’accordo, cosi’ come siamo d’accordo sul riavvio della scuola dopo le feste ma penso che una misura di buon senso si potrebbe trovare. Non stiamo parlando di stravolgere il provvedimento ma solo di buon senso”, ha aggiunto, sottolineando la disparita’ di condizioni tra chi vive nelle grosse citta’ rispetto a quelli nei piccoli comuni.