Bollette, gas giù solo dell’1%. E Confapi: Triplicare acquisti dagli Usa non è strategia, ma sottomissione

“Secondo quanto stabilito da Arera, dal 1° luglio 2025 il prezzo di riferimento del gas per i vulnerabili scende del 1% rispetto a giugno. Sarebbe una bella notizia se non fossimo in estate, con i caloriferi spenti. In ogni caso. su base annua, se il prezzo restasse questo anche in futuro, significherebbe un ribasso pari a 12 euro su base annua (12,43 cent), per una bolletta totale pari a 1196 euro che, sommati ai 622 della luce, determinano una stangata complessiva annua pari a 1818 euro”, afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Quello del caro bollette è un tema essenziale per l’Italia che diventa esiziale nel momento in cui cambiano gli equilibri geopolitici, dazi inclusi. Il settore della carta italiano, circolare e sostenibile (oltre 85% di riciclo nell’imballaggio), terzo produttore europeo, sta cercando la via della decarbonizzazione, dove tecnologicamente possibile (e le reti lo consentano), ma avere l’energia elettrica anche da fonti rinnovabili che costa più della Spagna, della Francia e della Germania è insostenibile e inaccettabile”. Lo scrive Lorenzo Poli, presidente di Assocarta, in una lettere al direttore sul Corriere Economia.

“Per cortesia non dimentichiamo però che il caro bollette dipende anche dal gas, fonte programmabile eccellente che ha contribuito a costruire lo sviluppo e l’eccellenza industriale dell’Italia. Nel dibattito energetico deve entrare il gas (anche — spero — grazie alla penna di de Bortoli e al Corriere della Sera) e, quindi, anche nel Decreto Legge di iniziativa dell’eccellente Ministro Picchetto Fratin. Due gli interventi: il rimborso dei corrispettivi dei costi di trasporto, a monte del punto di entrata nella rete italiana, e l’introduzione di un servizio di «liquidità» che prevede l’offerta a prezzi prossimi a quelli del TTF di Amsterdam, con quantità sufficienti a coprire via LNG e gasdotti dal sud le importazioni più competitive. (…) Un altro intervento deve riguardare le procedure semplificate per l’estrazione del gas per il rilascio dei titoli minerari. (…) Infine, ma non meno importante, sotto l’ombrellone o nella baita, vorremmo trovare anche il prosieguo dell’indagine sui prezzi dell’energia elettrica da parte del nuovo collegio dell’Arera, estesa anche alle concessioni idroelettriche e al differenziale TTF/PSV. Troppo? Solo un colpo di sole estivo? Cordialità”, ha concluso.

“Triplicare gli acquisti di gas statunitense non è strategia, ma sottomissione. L’Europa si comporta da cliente remissivo: paga, accetta, spera che vada meglio. Ma così cede potere e dignità, mascherando la resa sotto il nome della stabilità energetica”. A dirlo in una nota è Raffaele Marrone, presidente di Confapi Napoli e responsabile nazionale Zes per Confapi. “L’errore non è acquistare gas, ma farlo senza visione. Nessun piano lega queste spese a investimenti in autonomia energetica. Nessun vincolo green, nessuna compensazione industriale interna. Ogni nave che attracca dovrebbe generare impianti e tecnologie, non solo bollette salate – prosegue Marrone -. E gli imprenditori? Ricevono ristori, non possibilità di sviluppo future. L’Ue li considera soggetti da proteggere, non da liberare. Tappa come può i danni, ma non crea prospettive. Il risultato è un’Europa che anestetizza la crisi invece di trasformarla”. “Continuando così, – conclude il numero uno delle pmi napoletane – diventiamo dipendenti da chi ci impone dazi e ci vende energia. Servirebbe uno slancio industriale e politico. Invece firmiamo contratti, non visioni. Così non si governa il futuro: si sopravvive nel presente”.