Bolletta energetica alle stelle. Da 45 a 60 milioni di euro alla Granarolo. “Aumenti del 10%, finiscono su latte e formaggi”

Ecco servita la bolletta energetica. Un caso, su tutti, è quello che racconta la Granarolo, con 15 stabilimenti e una storia che non c’è bisogno di raccontare. Ma il colosso accusa il colpo, che passa da 46 a 60 milioni di euro di bolletta energetica.

Oggi il quotidiano di Confindustria presenta sul piatto di chi vuol capire il peso di oneri che non possono continuare a sovraccaricare l’agroalimentare, il lattiero-caseario. Senza dimenticare che da un mese a questa parte i trattori sotto varie e diverse sigle hanno chiesto già lo stato di crisi.

Si legge sul Sole 24 Ore che “Con un aumento tra i 10 e i 15 milioni di euro, l’incidenza del costo dell’energia sul fatturato della Granarolo passa dal 4 al 6%», racconta Gianpiero Calzolari, presidente del gruppo. La parte del leone, ammette, “. Che si dice preoccupato: «Il grosso dell’energia che utilizziamo “viene dal gas, il cui prezzo ormai ha raggiunto i 60 euro per megawattora, mentre prima eravamo sotto i 40 euro. Alla Granarolo abbiamo avviato un piano per ridurre l’utilizzo di gas naturale sostituendolo con il biometano e il fotovoltaico, ma al momento l’impatto di questi progetti sul bilancio è ancora irrilevante perché siamo ancora in fase di cantiere”.

Altro che inflazione sotto controllo, alla Granarolo fanno sapere che il costo finale cresce del 10% sul prodotto finito.

Il latte torna al centro della politica. Il prezzo è di 60 euro al quintale, ma è destinato a salire sia per formaggi che ne chiedono un grande utilizzo come Grana e Parmigiano e per la riduzione, spiega Calzolari, in calo nei paesi nordici per problemi sanitario-zootecnici.

E quel 10% in più sulla produzione quanto prima ricadrà sulla filiera della grande distribuzione. Granarolo, ma non sarà certo l’unica, ha ammesso di aver già avanzato una richiesta di revisione. Si torna a ballare sui chiodi, semmai avessimo mai smesso.