Bolkestein, la nuova grana arriva anche per gli ambulanti

“Abbiamo preso atto della notizia, a tutti ignota, di una procedura di pre-infrazione della Ue sull’esclusione degli ambulanti dall’ambito della direttiva Bolkestein, stabilita dal Governo ConteCon la legge n. 145/2018, che oltretutto ci lascia stupiti, poiché non essendo stata applicata da nessuno degli altri Stati europei ci troveremmo davanti alla violazione del Tfue (Tratto sul funzionamento dell’Unione europea) agli articoli 114-115-116-117, da parte della stessa Unione europea, in fatto di diritto di reciprocità nel mercato interno (citati anche nella Direttiva 2014/23). Così in una nota congiunta Ivano Zonetti, Angelo Pavoncello e Marrigo Rosato, rispettivamente presidente, vicepresidente e segretario nazionale di Ana-Ugl( Associazione Nazionale Ambulanti).