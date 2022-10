Blocco sbarchi? Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare. Accolti 650 migranti a Crotone salvati dalla Diciotti

Blocco dei porti? No. Blocco dei migranti? Neanche. Il ministro delle Infrastrutture non favella. Neanche il ministro del Mare ha nulla da eccepire. Il pattugliatore della Guardia Costiera Diciotti, già nota alla cronaca all’epoca di Salvini ministro dell’Interno, è stata protagonista l’altro giorno di un salvataggio di proporzioni bibliche. Il pattugliatore ha fatto tappa al porto di Crotone, dove sono scesi 650 dei 1200 migranti salvati in mare aperto.

Due i cadaveri a bordo, centinaia i minori. Dopo le operazioni di sbarco i migranti sono stati trasferiti al centro di accoglienza a Isola Capo Rizzuto.

Tra il dire in campagna elettorale e il fare, in mare aperto, c’è di mezzo la realtà…