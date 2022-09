Bigoni: Come altrove, anche a Ferrara chi taglia le proprie radici perde le elezioni

di Stefano Bigoni – Volevo fare alcune considerazioni riguardo le elezioni appena trascorse. Occorre congratularsi con FDI prima forza politica provinciale, complimenti anche agli amici di FI che hanno tenuto. Quanto alla Salvini Premier…. In tempi non sospetti ho affermato che con la mediocrità non si va avanti molto e visti i risultati avevo ragione. Prima o poi tutto arriva al pettine. In provincia hanno distrutto la capillarità delle sezioni, per non parlare delle elezioni locali dove si son viste scelte profondamente sbagliate arrivando pure lì a risultati scarsi. La colpa è di non voler ascoltare i territori, fare scelte inadeguate… La loro caduta politica viene da lontano ed era prevedibile. Senza le radici ,senza identità senza fondamenta si costruiscono solo castelli di sabbia. Non ha torto il sindaco Alan fabbri quando dice “Ripartiamo dalle radici”. Forse occorreva non tagliarle, quelle radici perché in tutta onestà, hanno fatto il deserto dietro e attorno a loro.

Stefano Bigoni, Coordinatore provinciale di Ferrara Grande nord