Biden ora “copia” Trump: nessun lockdown nazionale

“Non ci sara’ alcun lockdown nazionale, non chiudero’ l’economia a causa del virus”. Lo ha detto Joe Biden, ribadendo pero’ come mettera’ in campo una strategia nazionale, a partire dall’obbligo della mascherina: “Non e’ un simbolo di appartenenza politica ma un dovere patriottico”. Biden e’ quindi tornato ad attaccare Trump che impedisce una regolare transizione: “Non c’e’ alcuna scusa per non condividere i dati, ci sono oltre 250 mila americani morti per il virus, ma ancora non abbiamo le necessarie informazioni. Quante vite devono ancora morire?”.