Bevilacqua: Difesa e Sicurezza comune per andare verso una Europa Federale

di Giannantonio Bevilacqua – Il Congresso di Patto per il Nord di Treviglio del 15 e 16 Novembre ha scritto nella pietra la volontà di superare le inefficienze di uno Stato centralista fallito, con più di 3000 miliardi di debito per andare verso una riforma Federale dello Stato.

Lo stesso principio di applica all’Europa. Dobbiamo liberarci dalle oligarchie sovraniste di 27 Stati e muovere verso una struttura Federale europea auspicata peraltro recentemente anche da Draghi in modo che una Europa Federale possa finalmente contare in un contesto geopolitico mondiale.

I dati parlano chiaro. Se è vero come è vero che la rilevanza di un Paese si misura prevalentemente sulla forza economica e sulla potenza militare, non possiamo che concludere che i singoli Stati europei, come tra l’altro dimostrato dai fatti recenti, non incidono sulle decisioni globali mentre è evidente che la potenza economica di una Europa Federale, con un PIL di 16400 miliardi di dollari è in grado di porsi tra i grandi paesi globali.

E veniamo alla Difesa. Da 70 anni la sicurezza e la difesa europea sono garantite essenzialmente dagli Stati Uniti. Oggi, piaccia o no, gli U.S.A. che spendono il 3,5% del PIL in Difesa contro l’1,9% medio dell’Europa, ci stanno dicendo: “adesso fate la vostra parte oppure gli Stati Uniti si disimpegnano. Difendetevi da soli”.

I recenti accordi dell’Aia tra i paesi europei e la NATO vanno in quella direzione garantendo il raggiungimento del 3,5% del PIL per Sicurezza e Difesa entro il 2035.

Ma non basta che i singoli Stati raggiungano quel traguardo. Serve che la Difesa e la Sicurezza diventino una cosa comune. Serve quindi una Difesa comune europea. La nostra pace va difesa.

Persino il Presidente Mattarella, il 4 Novembre nella giornata dedicata alle Forze Armate, ha insistito nell’auspicare la creazione di una comune forza di difesa europea.

Questo, a nostro parere, deve essere raggiunto tenendo presente tre importanti principi:

Andare verso una struttura Federale Europea e non rimanere un ibrido in mano a 27 Stati ed alle oligarchie economiche. Allora l’Europa conterà tra le grandi potenze.

Sviluppare l’economia della sicurezza europea evitando di continuare ad acquistare sistemi di difesa dagli USA ed abbattendo i costi e gli sprechi con una politica industriale comune.

Le Spese per la difesa non devono penalizzare gli altri capitoli di spesa fondamentali come sanità, pensioni, welfare, trasporti eccetera.

A tale riguardo pensiamo che oggi si registrano fino a 100 miliardi di spreco all’anno di risorse per la Difesa in Europa.

Gli Stati Uniti schierano di fatto un solo modello di carro armato, l’Abrams, contro ben 13 differenti carri prodotti dalle Aziende Europee. La stessa situazione si verifica per gli aerei da combattimento.

Ma qualcosa sta davvero cambiando. I grandi gruppi industriali per la Difesa europei hanno iniziato a creare accordi e joint venture essendosi resi conto che i costi per raggiungere un livello tecnologico competitivo non sono più sopportabili da un singolo Paese. Un sistema di difesa non deve rappresentare solo un costo, per lo più sopportato dai Governi, ma deve diventare un business proponendo questi sistemi ad altissima tecnologia anche al di fuori dei confini continentali.

E’ partito quindi un “federalismo” industriale che va nel senso auspicato della creazione di Forze Armate europee introducendo forti elementi di ottimizzazione e risparmio.

E’ quindi evidente che le Forze Armate europee necessariamente riducono la sovranità dei singoli Paesi, rendono evidente la forza anche militare e non solo economica dell’Europa e vanno nella direzione “federalista” che noi auspichiamo e vogliamo.

E’ altrettanto vero che una Difesa Europea porta come immediata conseguenza una politica estera comune (non è evidentemente possibile avere un unico esercito e poi avere 27 differenti politiche estere).

Questo porta a due i mattoni fondanti che spingono nel senso della diminuzione delle sovranità e quindi nel senso di una Europa Federale con un peso infinitamente superiore a livello globale.

Ed anche la NATO conseguentemente sarà diversa. Non più formata da un unico grande azionista, gli Stati Uniti, ma a questi si aggiungerà un secondo grande azionista: l’Europa Federale.

Gianantonio Bevilacqua

Responsabile Consulta Difesa “Patto per il Nord”