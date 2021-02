Bertolaso? “Serve a coprire inefficienze lombarde”

“La seconda operazione Bertolaso arriva al momento giusto per coprire le ennesime inefficienze della giunta Fontana Moratti. Si parla di Bertolaso e non del fatto che la Lombardia partirà a vaccinare gli ultraottantenni un mese dopo il Lazio, o che la favola del vaccino lombardo sostenuta da Moratti è tramontata in poche ore. Vedremo all’opera il dottor Bertolaso e lo giudicheremo nei fatti, sperando che non si tratti di un’altra operazione di marketing politico com’è stata la prima apparizione di Bertolaso con l’ospedale in Fiera”. Lo ha dichiarato in una nota il capogruppo del Pd in Regione Lombardia, Fabio Pizzul, commentando la presentazione a Palazzo Lombardia di Guido Bertolaso come coordinatore della campagna vaccinale in Lombardia.