Bertolaso scopre l’acqua calda: Problema è riuscire a spendere i soldi che arriveranno

“Abbiamo la fortuna di avere un governo di prima qualità e ordine, in Italia i problemi non sono i soldi, ma non riuscire a spenderli per la burocrazia conflittuale che di fatto paralizza tutto”. Lo ha dichiarato Guido Bertolaso, consulente per il coordinamento e l’attuazione del piano vaccinale anti Covid 19 in Regione Lombardia ieri sera a “Quarta Repubblica” su Rete4. E ha concluso: “Chi critica e non vuole lo stato di emergenza, mi fa ridere. Certe situazioni in Italia riusciamo a affrontarle solo quando siamo in emergenza. Il codice degli appalti è di natura bizantina a voler essere amorevoli, non andiamo da nessuna parte così, nessuno decide, ma invece dobbiamo avere la capacità di decidere anche con il rischio di abusi d’ufficio. C’è una lentezza drammatica che si abbatterà anche su questa valanga di soldi che sta arrivando”.