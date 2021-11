Bertolaso, Lombardia rischia la zona gialla

La Lombardia “è una regione bianca in cui non vi sono limitazioni particolari perchè i dati sulle occupazioni in ospedali, terapie intensive e incidenza della patologia sono ancora su numeri abbastanza buoni ma giorno per giorno si stanno incrinando e ci stanno portando verso una situazione che potrebbe cambiare da bianca a gialla”. A dirlo in una diretta online di Lombardia Notizie, Guido Bertolaso, coordinatore della campagna vaccinale lombarda. “Sappiamo bene che la Lombardia è una delle poche realtà che si mantiene nei colori che contraddistinguono la classificazione della pandemia” aveva premesso Bertolaso sottolineando che “con l’avvicinarsi della stagione fredda quest’anno dobbiamo comunque fronteggiare una ripartenza della diffusione del virus che viene raffreddata dalla campagna vaccinale che ci sta tutelando”.