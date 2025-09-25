Bernardelli, sicurezza a Milano. A chi compete ordine pubblico? Subito vigili di quartiere e polizia regionale

di Roberto Bernardelli – La responsabilità dell’ordine pubblico è in capo al prefetto, se le norme non sono ancora cambiate. Il prefetto, se le norme non sono ancora cambiate, risponde al ministro degli Interni. Che sta a Roma. Due mesi fa in una sua visita nel capoluogo lombardo, il capo del Viminale ha affermato che Milano è un città sicura.

Una domanda: i vigili urbani, la polizia locale di Milano, possono avere altre missioni oltre dare multe per divieto di sosta? Perché non si fanno le “ronde” di quartiere, perché non si riporta il “ghisa” a stare tra la gente? Perché non tornano i vigili di quartiere che presidiano le nostre strade?

Poi è sognare troppo pensare ad una polizia regionale? Una polizia nostra, che non dipenda dal ministero degli Interni.

Poi per quanto riguarda la guerriglia in Stazione Centrale… le vittime sono e restano i poliziotti aggrediti vigliaccamente da squadracce che non sanno cosa sia difendere la libertà.