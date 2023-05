Bernardelli: Si accorgono ora del caro pasta e fanno un’altra commissione… E va beh… Tanto il Nord paga sempre due volte

È stato avviato il tavolo di confronto con tutti gli attori del settore del grano e della pasta. “La commissione si riunirà con cadenza quindicinale per individuare possibili pratiche e dinamiche, che porterebbero alla lievitazione dei prezzi, di questo bene primario”, dichiara in una nota il sottosegretario al Ministero per le Imprese e Made in Italy e presidente del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, Massimo Bitonci. “Gli aumenti hanno raggiunto un +17,5% a marzo . aggiunge – e il Mimit sta monitorando la situazione, a beneficio delle famiglie.

Fin qui la cronaca. Si accorgono ora che l’inflazione erode il potere d’acquisto. La commissione individuerà anche un sistema per accorciare il divario del potere d’acquisto dei lavoratori del Nord rispetto al resto del Paese o sarà la solita foglia di fico per dire che è tutta speculazione? E il cuneo fiscale, che dura 5 mesi, terrà un giorno magari conto di quanto già le buste paga padane sono saccheggiate per un costo della vita che subisce dinamiche non nazionali, pagando per di più per un residuo fiscale che non torna mai a casa? Alla fine, la pasta la paghiamo il doppio. Come tutti i beni e i servizi se rapportati a quanto incide vivere nella macroregione che produce il Pil per tutti.

Tenetevi la vostra commissione.

Onorevole Roberto Bernardelli, presidente Grande Nord