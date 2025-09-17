Bernardelli, se solo il Nord paga le tasse e versa l’Irpef salta il banco della sanità pubblica

di Roberto Bernardelli – Ieri la Fondazione Gimbe ci ha regalato un nuovo report. La sanità pubblica registra un progressivo disimpegno di investimenti pubblici. E i dati che pubblichiamo integralmente sul nostro quotidiano sono lì da vedere.

Siamo al 14° posto tra i 27 Paesi europei dell’area OCSE per spesa pro-capite e in ultima posizione tra quelli del G7. La spesa sanitaria pubblica si attesta al 6,3% del PIL, percentuale inferiore sia alla media OCSE (7,1%), sia a quella europea (6,9%). E per la spesa pro capite il gap con i Paesi europei è di 43 miliardi di euro.

Il punto su cui però voglio focalizzarmi è un altro, Da dove arrivano i soldi che finanziano la sanità pubblica? Dalle tasse. Itinerai prevdeniziali nel suo uiltimo dossier sulle entrate e le uscite su previdenza e assistenza traccia le entrate. Ovvero da dove arrivano le tasse che sostengono i servizi, sanità e anche previdenza.

Su una popolazione di 59.030.133 cittadini residenti sono 42.026.960 quanti hanno presentato una dichiarazione dei redditi nel 2023.

La parte più utile per capire cosa stia accadendo è che “a versare almeno 1 euro di Irpef solo 32.373.363 residenti, vale a dire poco più della metà degli italiani: a ogni contribuente corrispondono quindi 1.405 abitanti”. E’ quanto emerge dall’undicesimo Osservatorio sulle entrate fiscali e sul finanziamento del welfare a cura del centro studi e ricerche ITINERARI PREVIDENZIALI presentato mesi fa alla Camera dei Deputati.

Andiamo più nel dettaglio.

“Fino a 7.500 euro lordi si collocano 9.330.900 soggetti, il 22,20% del totale, che pagano in media 20 euro di IRPEF l’anno (14 se rapportati ai cittadini). I contribuenti che dichiarano redditi tra i 7.500 ei 15.000 euro lordi l’anno sono 7.626.579: in questo caso, l’IRPEF media annua pagata per contribuente è di 294 euro (209 euro per abitante), a fronte – a titolo esemplificativo – di una spesa sanitaria pro capite pari di circa 2.221 euro. Tra 15.000 e 20.000 euro di reddito lordo dichiarato si trovano 5,4 milioni di contribuenti, che pagano un’imposta media annua di 1.761 euro, che si riduce a 1.254 euro per singolo abitante; seguono da 20.001 a 29.000 euro 9,5 milioni di contribuenti, con un’imposta media di 3.612 euro che si scende a 2.571 se rapportata al totale degli abitanti: un importo che, come per la fascia successiva, basterebbe di per sé a coprire i costi della sanità, ma che resterebbe comunque insufficiente guardando alle altre principali funzioni di welfare non coperte da contributi di scopo, tra cui appunto l’assistenza. Seguono quindi i redditi tra 29.001 e 35mila euro, fascia in cui si collocano 3.754.371 contribuenti pari a 5.273.306 abitanti: questi contribuenti, l’8,93%, pagano un’imposta media di 6.138 euro l’anno, 4.370 euro per abitante, e versano complessivamente il 12,17% delle imposte”.

Vuol dire che finché non tutti pagano le tasse, la sanità continuerà a restare in affanno e a non avere le risorse per garantire a tutti lo stesso servizio.

Ora, chiudendo, devo anche dire chi paga di più e chi di meno o chi per nulla?

Onorevole Roberto Bernardelli, fondatore Patto per il Nord