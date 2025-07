Bernardelli: Salvini fa la festa della sua Lega a Catania. Dal Carroccio lombardo il salto sul carretto siciliano

di Roberto Bernardelli – La Sicilia è diventata per Salvini una fissazione. Dopo il Ponte per il quale tutti i giorni sfida la resistenza dei carbasisi… ora apprendiamo che la grande festa nazionale del partito sarà sull’isola, per celebrare anche gli Stati generali degli amministratori. Ci aspettiamo di vedere i vari Zaia, Fedriga, Fontana, a stringere la mano agli assessori alla sanità locale, ai trasporti locali, alla scuola locale, alla lotta al randagismo, locale…

Posto più indicato per marcare il territorio di una svolta, completamente a Sud, non poteva esserci.

Se come tutte le cose che annuncia Matteo o sulle quali posa le sue mani, l’esito è più che fortunato, allora in bocca al lupo anche per questa consacrazione dal Carroccio lombardo al carretto siciliano. Buona festa nazionale 2025 della Salvini Premier. Evviva. Vai avanti tu Matteo, orgoglio siciliano.

Onorevole Roberto Bernardelli, fondatore Patto per il Nord