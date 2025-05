Bernardelli: Salvini evoca il triangolo industriale? Veramente c’è una macroregione del Nord fino all’Emilia, con Lombardia in testa, a spingere il Paese

di Roberto Bernardelli e Stefania Piazzo – Oggi le comiche. “Il triangolo industriale Genova-Torino-Milano, che era decaduto, grazie alla diga, grazie al porto, grazie a queste infrastrutture, grazie all’autostrada, grazie alle metropolitane e grazie alla Tav, tornerà a essere uno dei motori d’Europa”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, a margine di un sopralluogo al cantiere della sopraelevata portuale di Genova.

Ma pensa te. Il ministro spera che il Nord torni a contare di più. A dire il vero è ancora, per fortuna, nonostante questa forma di Lega, l’area del Paese più dinamica, nonostante i pedaggi che dissanguano i trasporti, nonostante la logistica che sta a guardare attonita il taglio delle risorse per le strade e i progetti faraonici per collegare Messina a Reggio Calabria. E’ incredibile.

Rispolverano il Nord solo quando fa comodo, per far credere che ancora fanno qualcosa per il territorio che li ha votati (sempre meno, a dire il vero). Quali sono le opere realizzate? Quale fisco di impronta federale, autonomista, perché quest’area possa attingere da risorse proprie e correre come gli spetta, senza essere tirato indietro?

L’area padana è la sola a poter competere con i catalani, i bavaresi, con il Nord Europa, esportare manifattura, sostenere quasi l’intero export del Paese.

Ma per sostenere davvero quel triangolo e non solo quello, vuole anche dire avere case, un piano case per metterci dentro i lavoratori. Le loro famiglie. E’ un piccolo dettaglio che chi governa dimentica. Lavorare e vivere dentro il “triangolo” è sempre più irrealizzabile. Due i fattori: qui vivere, come sanno bene i politici, costa troppo, e a parità di salari non ci si riesce.

Chi mette dunque la forza lavoro dentro la geometria invocata dal ministro che taglia i nastri? Si prendono lavoratori a basso costo sotto i ponti?

Poi occorre anche ricordare al ministro che la Lombardia e il Nordest, comunque, continueranno a trainare il Paese, rafforzando la leadership del nuovo triangolo industriale allargato (Milano-Bologna-Venezia) che da qualche decennio ha “scalzato” quello storico (Milano-Torino-Genova). A dirlo recentemente era proprio l’’Ufficio studi della Cgia. E’ la Padania produttiva.

A guidare la crescita si confermano la Lombardia e le regioni del Nordest. Ma nei primi 5 posti della graduatoria nazionale, fanno capolino anche il Trentino Alto Adige (Pil regionale +0,77 per cento), l’Emilia Romagna (+0,79 per cento) e la Lombardia (+0,81 per cento). Il primo gradino del podio dovrebbe essere ad appannaggio del Friuli Venezia Giulia e del Veneto.

Nel 2022 la regione che era cresciuta maggiormente era stata infatti la Lombardia con un +3,93 per cento. Subito dopo abbiamo potuto scorgere il Veneto (+3,87 per cento), la Valle d’Aosta (+3,85 per cento) e l’Emilia Romagna (+3,82 per cento). Ma è importante sottolineare che nel tempo è costantemente cresciuto il “contributo” della Lombardia e del Nordest al Pil nazionale.

In altre parole, non esiste solo un triangolo, ma un sistema macroregionale, del Nord. Senza togliere nulla a tutto il resto del Paese.

E se lungo l’autostrada A4 Brescia-Padova nel primo semestre 2023 sono transitati 28.618 veicoli pesanti teorici medi al giorno, sulla Milano-Brescia ne sono stati contati 25.920, mentre sulla Torino-Milano solo 13.636: praticamente la metà delle due cifre appena citate.

Sull’intero sistema autostradale italiano, il dato medio giornaliero è di 9.838 veicoli teorici, un flusso tre volte inferiore al dato medio della tratta più trafficata d’Italia, ovvero l’A4 Brescia-Padova, ricordano gli artigiani di Mestre.

Onorevole Rpoberto Bernardelli, fondatore Patto per il Nord, presidente Grande Nord

Stefania Piazzo, direttore Indipendenzanuova e la nuova Padania