Bernardelli, questa sera su Rete 4 si parla di Patto per il Nord

Anche le reti Mediaset accendono i riflettori su Patto per il Nord. L’associazione politica in meno di un anno dalla sua presentazione a Vimercate ha occupato la scena della comunicazione e del dibattito sulle questioni centrali per la rappresentanza del Nord. Questa sera su Rete 4 ospite di 4 di Sera c’è come ospite in studio il fondatore on. Roberto Bernardelli.

Proprio ieri il consiglio federale del movimento ha ratificato il primo congresso che si terrà a Treviglio il 15 e 16 novembre prossimi.