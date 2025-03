Bernardelli – Prima loro, non i nostri pensionati. Quei 600 euro di vitalizio se fai per 5 anni il consigliere regionale (già strapagato)

di Roberto Bernardelli – Non ditemi che è populismo da due lire ma oggettivamente, mentre cresce la povertà al Nord, la Regione Lombardia corre ad approvare la legge che reintroduce i vitalizi. 600 euro al mese dopo 5 anni di mandato in consiglio regionale. Certo, direte voi, tutto è proporzionato a quanto portano a casa ogni mese. Tanto, e forse anche troppo considerato i risultati.

Non corrono con altrettanta solerzia a far redistribuire il nostro residuo fiscale, a togliere magari, ad esempio, il bollo auto (non lo aveva promesso un governatore della Lega, per caso?), a ridurre le liste d’attesa (non siamo stati “mazziati” dal ministero forse di recente per un arretramento delle soglie di efficienza?), a potenziare le vie di comunicazione, i treni? Come mai non hanno nulla da dire sui pedaggi sulla Milano-Meda mentre alzano la mano per approvare il ritorno del vitalizio?

Votateli, mi raccomando, fanno i vostri interessi.

Onorevole Roberto Bernardelli, presidente Grande Nord e Fondatore Patto per il Nord