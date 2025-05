Bernardelli: Perché siamo più poveri in busta paga. Ecco l’arcano…Il peso “nascosto” delle tasse ma non solo

di Roberto Bernardelli – “Esce gente ben pagata, entra gente mal pagata. Siamo in piena deflazione salariale, in pieno lavoro povero, con un aumento di questa fascia del 55% negli ultimi 10 anni”. In più, negli ultimi quattro anni “il monte totale delle buste-paga in Italia è arretrato – ha perso il 6,1% – in proporzione al costo della vita malgrado oltre due milioni di lavoratori dipendenti in più”.

Per non parlare del costo della vita del Nord, del quale però il Corriere della Sera, qui citato, non fa cenno.

Ma non è la sola anomalia.