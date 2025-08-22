Bernardelli: Non va per niente bene. Un terzo delle famiglie con un figlio minore non è andato in vacanza

di Roberto Bernardelli – La situazione del Paese offre un termometro chiaro. Le spiagge vuote. Al di là di chi se ne approfitta e propone prezzi non accessibili, davvero il problema è tutta colpa dei balneari o è il sistema che ruota attorno al costo della vita, alla tassazione occulta dell’inflazione, del costo dell’energia, tanto da rendere non accessibile al ceto medio di andare in vacanza? Abbiamo letto dati impressionanti, non sono da meno quelli proposti dalla Fondazione Openpolis. (sopra la tabella con la percentuale di famiglie anagrafiche con almeno un minore inferiore ai 6 anni, e un unico percettore di reddito in casa).

Eccoli, in sintesi (e con riferimenti ai link degli approfondimenti dei ricercatori della Fondazione)

I dati sono la fotografia, la plastica rappresentazione del fallimento delle politiche del lavoro, dell’assistenzialismo, dei bonus. Va male al Nord e anche al Sud che, nonostante i fondi Pnrr, i bonus, il nero (perché l’evasione e il lavoro non tracciato sono una realtà sostanziale) resta arretrato.

Si tratta di disuguaglianze che però colpiscono sempre più il Nord, dove la povertà cresce più che nel Mezzogiorno.

Il ceto medio, lo riportava qualche settimana fa Repubblica con un dossier realizzato da Ilvo Diamanti, è spaventato, non ha speranze, vive nel timore di perdere i diritti acquisiti.

Non è questo il Paese che vogliamo e non è questo il Nord che Roma vuole condannare ad una retrocessione in serie cadetti, non è il Nord che ci raccontano sarà più ricco perché otterrà benefici con l’arrivo del Ponte sullo Stretto. La narrazione del Paese felice non convince più nessuno. E l’autunno che tra un mese busserà alle porte, con le elezioni regionali. I giovani migrano altrove, in altri Paesi europei.

Solo i partiti attaccati alla poltrona di Roma fanno finta di non vedere.

On. Roberto Bernardelli, fondatore Patto per il Nord