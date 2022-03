Bernardelli: Non dimenticate che al governo ci sono i nemici del Nord

di ROBERTO BERNARDELLI – Altri tempi. Un altro pianeta politico. A cosa è servito governare, avere ministri, soggiacere alle strategie post democristiane, se non si è riusciti a portare a casa neanche un briciolo di federalismo fiscale? Nessuna libertà per i nostri Comuni. Anzi, un vincolo di spesa dietro l’altro… Chi dobbiamo ringraziare oggi? Ma davvero non abbiamo alternative? O ci siamo solo rassegnati? Oggi lo dice solo Grande Nord.

Avete dubbi? Via il primo governo Conte gialloverde, col reddito di cittadinanza e Roma Capitale prima di tutto, è arrivato il secondo governo Conte e poi il terzo governo Conte mascherato, con la Lega nazionalista di nuovo al potere con quelli che aveva “scaricato”. Prendi i voti e spostali dove ti pare, ma sono i voti del Nord che stanno servendo per governare da Roma in giù. Di nuovo reddito di cittadinanza, ristori inesistenti (vedi tabella)….

Chi è al governo ora? I nemici del Nord. L’unica via è rivendicare l’autonomia, anche quella ovviamente archiviata dopo la presa in giro del referendum. E quel che ci resta sono le figuracce lombarde nella gestione della pandemia. Il Nord non lo merita. Rialziamo la testa!

Onorevole Roberto Bernardelli, presidente Grande Nord