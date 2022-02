Bernardelli: Nessuno ricorda quando Cottarelli disse… “il male da estirpare è prima di tutto l’apparato dello Stato”, ovvero i pidocchi di Miglio

di Roberto Bernardelli – Un po0 di tempo fa in un evento culturale estivo ospitato a Cortina d’Ampezzo, Carlo Cottarelli, l’ex responsabile della spending review, ha sostenuto che il male da estirpare prima di tutto è la burocrazia. Cioè l’apparato che governa in silenzio. Ha ragioni da vendere, ma soprattutto questo passaggio è stato accolto da un applauso liberatorio.

Cottarelli ha indubbiamente centrato il cuore del problema. E lo ribadisce…

Il governo ha in programma di rendere leggero questo Stato? Non ci pare. La priorità è sfornare decreti sicurezza. Importanti, ma da soli producono solo facile e immediato consenso. Non cambiano la struttura centrale e periferica dell’Italia, che resta centralizzata e vincolata al potere delle seconde file nascoste negli uffici. Veri plenipotenziari, dominus dei processi di blocco dei cambiamenti.

Altro che autonomia, federalismo, poteri alle regioni. I garanti che conservano lo status quo e garantiscono ai politici lunga vita purché nulla cambino, restano al loro posto, a tempo indeterminato. Sono parte di quell’esercito di pidocchi che ci costa la conservazione dello Stato così com’è.