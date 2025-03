Bernardelli: Meloni contro Ventotene? Il federalismo non è obiettivo della destra. Ma lo avevamo già capito

di Roberto Bernardelli – Il manifesto di Ventotene è figlio del suo tempo. E va contestualizzato come tale. E’ uno dei primi germi dell’Europa dei popoli e nasce dall’idea di avere “organi e mezzi sufficienti per far eseguire nei singoli stati federali le sue deliberazioni dirette a mantenere un ordine comune, pur lasciando agli stati stessi l’autonomia che consenta una plastica articolazione e lo sviluppo di una vita politica secondo le peculiari caratteristiche dei vari popoli”. Semplificando è questa la sintesi che propone una prima elementare ricerca in rete.

Ebbene, il Senato della Repubblica nel 2017 ne ha curato una bellissima edizione, con prefazione dell’allora presidente Pietro Grasso, dove si legge: “Il Manifesto di Ventotene «Per un’Europa libera e unita», redatto nel 1941 da Altiero Spinelli e Ernesto Rossi mentre si trovavano al confino come oppositori del regime fascista, è ancora oggi un testo di straordinaria, pulsante attualità. La costruzione europea in questi difficili giorni si trova a un punto di svolta, è sotto assedio. Deve fronteggiare questioni epocali: la crisi economica, le migrazioni, la criminalità organizzata, l’instabilità geopolitica ai nostri confini determinata da conflitti, terrorismo, povertà.

Ed è minacciata ovunque da nazionalismi, populismi e sentimenti di disaffezione e sfiducia nei confronti di un progetto percepito come lontano dagli ideali iniziali ed incapace di garantire benessere e futuro dei cittadini”.

Le parole che la premier ha citato ieri contro Ventotene in Parlamento, sono estrapolate e citate senza una analisi del tempo in cui sono state scritte, e soprattutto senza poi riportare i passaggi successivi che spiegavano anche il senso più ampio del pensiero citato. Dalla proprietà privata al valore del socialismo, rileggere i passaggi integrali, porta a conclusioni opposte alle critiche mosse dalla leader di Fratelli d’Italia.

Come dire, sono stati presi a pretesto passaggi critici senza farne una corretta analisi obiettiva. Sta scritto, è vero, che “La proprietà privata deve essere abolita, limitata, corretta, estesa caso per caso, non dogmaticamente in linea di principio”, poi però si fanno i primi esempi: “Non si possono più lasciare ai privati le imprese che, svolgendo un’attività necessariamente monopolistica, sono in condizioni di sfruttare la massa dei consumatori; ad esempio le industrie elettriche, le imprese che si vogliono mantenere in vita per ragioni di interesse collettivo ma che, per reggersi, hanno bisogno di dazi protettivi, sussidi, ordinazioni di favore ecc. (l’esempio più notevole di questo tipo d’industria sono finora in Italia le siderurgiche); e le imprese che per la grandezza dei capitali investiti e il numero degli operai occupati, o per l’importanza del settore

che dominano, possono ricattare gli organi dello stato, imponendo la politica per loro più vantaggiosa (es.: industrie minerarie, grandi istituti bancari…”. Eravamo in pieno fascismo. Non dimentichiamolo. Chi scrive vive da confinato del regime.

Come cambia già il senso del discorso, o no?

Insomma, rileggere Ventotene e trarne gli spunti per lo spirito che lo ha fatto nascere porta ad una Europa che non appartiene al centralismo, agli stati nazionali, ma ad una Europa dei popoli nella quale queste destre non hanno cittadinanza di pensiero. E neppure una visione dell’Europa di cittadini più liberi.

Onorevole Roberto Bernardelli, presidente Grande Nord e fondatore Patto per il Nord