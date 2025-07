Bernardelli: Mai più senza, Madrid come Roma. La “pretesa” di autonomia fiscale della Catalogna è illegale

di Roberto Bernardelli – I “privilegi” per la Catalogna sono una “presa in giro” per il resto delle regioni spagnole. Lo ha affermato la presidente della Comunita’ di Madrid, Isabel Di’az Ayuso, in un messaggio su X. “Sanchez invade le competenze della Comunita’ di Madrid, come l’universita’ o l’autonomia fiscale, mentre concede ogni tipo di vantaggio alla Catalogna. Tutto illegale”, ha concluso Ayuso.

Parole che ci ricordano le prese di posizione dei partiti di centrodestra e centrosinistra alle rivendicazioni del Nord. Risultato: nessuna autonomia, nessun federalismo fiscale. Anzi, prima viene Roma Capitale, o le infrastrutture per il Sud come il Ponte dsullo Stretto.

Con la differenza che in Catalogna, a rappresentare al governo regionale le istanze dell’identità e dell’economia, ci sono politici che ci mettono la faccia. E che hanno rischiato di persona.

Virtù ignote nella classe politica padana, o di quella che si dichiarava tale prima della svolta nazionalista…

On. Roberto Bernardelli, fondatore Patto per il Nord