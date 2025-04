Bernardelli: Ma come fa il Nord a reggere al 10% di perdita del potere d’acquisto?

di Roberto Bernardelli – L’Istat nel corso dell’audizione sul Dfp, il Documento di finanza pubblica, ha esposto i dati sull’economia del Paese. Non solo ha detto che i dazi avranno impatto sulla crescita, sempre più vicina allo zero e qualcosa, ma ha detto anche che si deve registrare il crollo del 10% del potere d’acquisto degli italiani. E infatti il Nord ne sa qualcosa. Lavoratori che lasciano il Nord per tornare al Sud, giovani che vanno all’estero, e famiglie sempre più sofferenti già a metà mese. I dati dicono che dal 2021 al 2024 i prezzi i prezzi hanno subito un balzo del 19,7% con stipendi fermi o al massimo adegiati del 9,7%.

Dove sono finiti dunque i vantaggi e gli sconti della grande riforma fiscale del governo? Siamo al massimo della pressione fiscale, il lavoro che cresce è quello povero. Per quanto ancora durerà l’innamoramento dell’elettore verso i pifferai della destra populista?

Onorevole Roberto Bernardelli, presidente Grande Nord e fondatore Patto per il Nord