Bernardelli: L’Ufficio parlamentare di bilancio sbugiarda la riforma fiscale. Più tasse, ecco come

La verità è che le tasse non sono state fermate, ridotte e neppure stabilizzate. La bocca della verità, ovvero l’Ufficio parlamentare di bilancio, ieri ha diffuso i dati ha dimostrato che le nuove aliquote Irpef “se da un lato danno maggiore stabilità al sistema, dall’altro, aumentano la sensibilità dell’imposta personale sul reddito all’inflazione soprattutto per i lavoratori dipendenti”

Tanto che “…nel passaggio dal regime 2022 a quello 2025, il maggiore prelievo associato a 2 punti percentuali di inflazione è più alto di circa 370 milioni (+13 per cento). In un contesto in cui la dinamica retributiva è già risultata insufficiente a compensare l’inflazione, l’intensificazione del prelievo fiscale derivante dall’interazione tra quest’ultima e la progressività dell’imposta rischia di erodere in misura considerevole gli incrementi nominali delle retribuzioni, con potenziali ricadute negative sui consumi e sulla domanda interna”.

Tradotto, un reddito che tre anni fs, ad esempio, era di 60mila euro lordi, oggi con le nuove aliquote e tenuto conto del fiscal drag, il peso dell’inflazione al quale non sono parametrati i salari, ne vale in concreto 48mila, ma le tasse sono quelle dello scaglione più alto. E via via discorrendo in proporzione con i redditi più bassi.

In altre parole, ancora, sono stati prelevati 370 milioni di euro in più. Un boomerang pazzesco che conferma la difficoltà del Paese di rilsnciare i consumi, di generare fiducia.

E infatti “l’intensificazione del prelievo fiscale rischia di erodere in misura considerevole gli incrementi nominali delle retribuzioni”.

Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, a margine della presentazione della relazione annuale dell’Ufficio parlamentare di bilancio, si limita ad affermare: “Io faccio quello che c’è scritto nel programma politico del governo e cerco di renderlo possibile. Tutti questi annunci li condivido, però a me sta il compito di creare le condizioni perché si possano verificare”.

Poi in questo enorme buco nero si aggiunge per Upb, in prospettiva la questione della “transizione demografica, l’impatto del cambiamento climatico e della transizione energetica, nonché dall’incertezza geopolitica”. Per la presidente dell’Upb, Lilia Cavallari, “il ritorno a dinamiche di crescita moderate non è ineluttabile”, ma non nelle condizioni statiche se non al ribasso di quelle che stiamo vivendo.

Un’altra sberla arriva dalla valutazione sul Pnrr. Perché “il rischio di non realizzare interamente la spesa entro il termine del 2026 è significativo… La quasi totalità dei progetti è in fase di esecuzione, anche piuttosto avanzata, sebbene rimanga ancora limitata la quota di progetti nella fase conclusiva (32,4% per 26,8 miliardi)” cui si aggiungono gli effetti negativi sul Pil del cambiamento climatico: “Un impatto annuale sulla finanza pubblica che potrebbe arrivare a 5,1 punti percentuali del Pil nel 2050”. Ultimo ma non ultimo, l’aumento della spesa per la difesa, poiché “per il 2024 la spesa italiana è stata pari all’1,5% del Pil””, analizza Upb, ricordando che la Manovra 2025 “, e si va verso “un incremento delle spese, rispetto allo scenario a legislazione vigente, complessivamente di 3,9 miliardi nell’anno in corso, 3,3 miliardi nel 2026 e 4,6 miliardi nel 2027”.

Il Pil? Arranca e “Nel 2024, il pil italiano è cresciuto dello 0,7%, per la prima volta dal 2021 al di sotto dell’area dell’euro (0,9 per cento). I consumi delle famiglie hanno registrato un aumento modesto (0,4 per cento) in quanto si è acuita la propensione al risparmio”.