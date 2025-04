Bernardelli: Lombardia non pervenuta nel monitoraggio delle liste d’attesa. Qualcuno ne risponda

di Roberto Bernardelli – Degli affari amorosi dei ministri o dei loro processi e guai giudiziari onestamente poco interessa alla fine ai cittadini. La classe politica è quella che è. Ma quando si parla di servizi, e la sanità è in prima posizione, qualcuno deve rendere conto di come vengono gestite, ad esempio, le liste d’attesa. Abbiamo pubblicato integralmente su lindipendenza il report integrale che la fondazione indipendente Gimbe ha stilato sulla rendicontazione, la trasparenza e il monitoraggio del fenomeno regione per regione.

Il Nord non brilla. La Lombardia non è “classificabile”, secondo Gimbe. In altre parole l’accusa è che la situazione sia tutto che sotto controllo. Una confusione che non garantisce cure immediate, diagnostica nei tempi indicati dalle prescrizioni.

Più che chiamare i cittadini a sapere se i giudici siano o meno “cattivi” quando valutano l’operato di una certa politica, forse occorrerebbe chiamare i cittadini a reagire e ribellarsi, nei modi democratici, quando ka sanità pagata con le tasse, resta una tassa e non un servizio per la tutela della salute.

Il fatto che “Newsweek” pubblichi nel contempo una classifica che vede ai primi posti nel mondo diversi ospedali lombardi, vuol dire che la differenza la fanno sempre le persone che lavorano. I politici fanno altrettanto?

Onorevole Roberto Bernardelli, presidente Grande Nord