Bernardelli: L’estate dei dilettanti

di Roberto Bernardelli – Dal caso Sangiuliano al processo Open Arms, a tutte le vicende simil familiari o familistiche di un esecutivo che si blinda, tutto parla di un’estate da dilettanti.

Gli sbarchi continuano le pensioni le spostano sempre un pezzo più in là, il costo della vita non aiuta le famiglie a fare figli, a mettere su casa. Le tasse non le abbiamo viste scendere, le accise neppure. Molti sono rimasti a casa, nuente vacanze, la scuola torna con i problemi di sempre, le carceri sono esplose, evadono, incendiano… gli ospedali non reggono le folle di cittadini malati senza medico di famiglia, le liste d’attesa restano interminabili…

Dilettanti pagati a cari prezzo, sceneggiate per farsi commiserare aggiungono al quadro politico processuale contorni grotteschi.

Mandiamoli a casa.