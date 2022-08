Bernardelli. Le pensioni elettorali di Cetto La Qualunque. Il Nord paga due volte…

di Roberto Bernardelli – “La questione della crisi climatica viene taciuta, viene portata avanti come un brand. penso anche a chi propone di alzare le pensioni a 1000 euro e poi Cetto La Qualunque che rialza a 2000 euro”, le parole di Angelo Bonelli di Europa Verde nel corso della presentazione del programma con Sinistra Italiana.

Mi conoscete, non sono un uomo di sinistra, né di destra. Sono un autonomista, federalista. E anche secessionista, se serve. E’ un sogno che non muore mai, ma ci si può anche accontentare di un paese macroregionale, con una autonomia differenziata. Sarebbe già qualcosa!

Ecco, le parole di Bonelli che rimbrottano il Cavaliere hanno un fondo di verità. Perché Berlusconi sa bene che la terra dove si presenta, al Nord, è in attivo. In attivo per i contributi versati. Quei mille euro ci sarebbero già di defalut. E ci sarebbero già una volta di più se le tasse restassero a casa nostra o, almeno, vero Cavaliere, il governo che lei vuole a Palazzo Chigi, restituisse al Nord il residuo fiscale.

Ci spieghi da quale fiscalità generale vuole pescare per garantire 1000 euro di pensione al mese. Da chi paga le tasse? Paradossalmente, il Nord pagherebbe due volte. Iniziamo a dare a Cesare quel che è di Cesare. Le pare, futuro senatore Berlusconi?

