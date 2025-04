Bernardelli: L’autonomia non ce la daranno mai perché altrimenti qualcuno deve lavorare bene in sanità

di Roberto Bernardelli – Le inchieste DataRoom del Corriere a cura di Milena Gabanelli ci ricodano come questo sia un Paese che corre come il gambero, anche in sanità.

Poi non chiediamoci come mai puntano i talloni sull’autonomia affermando, molti esponenti politici, che approvarla vorrebbe dire peggiorare la situazione delle cure nel Mezzogiorno. Il quadro è emblematico, ma lo è da decenni ormai per diversi territori.

Il nodo sono i Lea, i livellio essenziali di prestazioni, ricordate? Bene. Le regfioni che non li raggiungono risultano esseren la Provincia Autonoma di Bolzano, Valle d’Aosta, Liguria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Ci ricorda però il quotidiano che “Abruzzo, Molise e Sicilia sono in Piano di rientro dal 2007 e mostrano ancora oggi prestazioni insufficienti, la Calabria è entrata nel 2009 e anche qui i risultati sono negativi. La Liguria, pur avendo seguito un Piano di rientro soft tra il 2007 e il 2009, oggi si trova comunque in difficoltà. Lazio, Puglia e Campania, anch’esse in Piano di rientro, hanno fatto passi avanti negli ultimi anni, ma per molto tempo sono rimaste indietro”. Infine, troviamo la “Puglia al decimo posto, il Lazio al dodicesimo e la Campania, che sta chiedendo di uscire dal Piano di rientro, al tredicesimo”.

Alcune regioni hanno fatto progressi ma restano le solite storiche problematiche.

“La perdita si è ridotta a 452,9 milioni – si legge – da cui però sono esclusi i conti della Calabria che risulta avere in cassa 140,4 milioni perché ha ricevuto dei fondi dallo Stato per attuare il Piano di rientro, ma non è stata in grado di utilizzarli”. Esattamente questo si legge. “Il controsenso? Sempre in Calabria, l’Azienda ospedaliero-universitaria Renato Dulbecco di Catanzaro paga i fornitori con un ritardo di 336 giorni (II trimestre 2024). In Molise, la Gestione sanitaria aziendale (GSA), che gestisce i servizi sanitari regionali, paga i fornitori con un ritardo di 439 giorni (I trimestre 2024). Questi ritardi non sono solo un indicatore di inefficienza, ma anche una voce di costo. Superati i 60 giorni, scattano gli interessi di mora: al tasso di riferimento stabilito dalla Banca Centrale Europea si sommano 8 punti percentuali (Legge n. 231/2002). Per esempio, se il tasso Bce è al 2%, gli interessi moratori ammontano al 10% annuo”.

Insomma, non serve elencare altri dati. Basta cogliere il senso. Senza il sostegno di Roma, e quindi con l’autonomia che impone responbsabilità di spesa, ciaone.

Paga, somaro lumbard.

Onorevole Roberto Bernardelli, presidente Grande Nord e fondatore Patto per il Nord