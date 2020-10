Bernardelli, la scoperta scientifica del premier Conte: il Covid è come Dracula, esce solo la notte e attacca nei ristoranti

di Roberto Bernardelli – Non c’è che dire, abbiamo un nuovo scienziato a Palazzo Chigi. Si chiama Giuseppi. Il nostro premier, Giuseppe Conte, assieme al trust di cervelli che lo affianca Dpcm dopo Dpcm, è arrivato ad una nuova scoperta sul Covid. Il Covid è come il Conte Dracula, esce la notte per contagiare i cittadini. Infatti si può pranzare al ristorante al mezzogiorno perché il Conte Covid dorme ancora, e quindi si frequentano i locali senza contagiarsi mentre il Conte Dracula di Conte il premier si attiva dalle 18 in poi e soprattutto diventa cattivo a cena. Da qui la necessità di mettere al bando le cene ai ristoranti del mezzogiorno. Arriva Covid Dracula. Colpisce in particolare nei teatri ma non negli stadi. Circola nei centri commerciali senza attivarsi ma diventa contagioso nei cinema.

Ma il massimo della potenza del contagio scatta quando varca la soglia di una pizzeria, di un ristorante, dalle 18 in poi. E’ tutto più chiaro, ora? Conte…Dracula…Covid.