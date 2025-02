Bernardelli, la Cei ha ragione. L’ascensore sociale funziona al contrario. Ma la povertà picchia forte al Nord, va azzerato il centralismo

di Roberto Bernardelli – Ha ragione l’arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, cardinale Matteo Zuppi. “C’è molta cronicizzazione della povertà. Quando sono nato, 70 anni fa, c’era l’ascensore che andava su e giù. Tutti ci spingevano: puoi salire, studia. Ma ora è rotto. E’ rotto da anni. Abbiamo visto il cartello: ascensore sociale rotto”.

Al Nord i lavoratori lo sanno da tempo. La migrazione dei giovani è uno degli aspetti del fenomeno di un Paese fermo, non meritocratico, che si regge su uno Stato centrale e assistenziale che drena risorse a chi lavora e a chi eroga gli stipendi.

E’ una questione strutturale, oramai. E’ il fallimento di una forma di Stato che certifica, anno dopo anno, l’impoverimento delle città, e della crescita cronica della povertà al Nord, con ritmi superiori al mezzogiorno. Uno degli ultimi rapporti dell’Osservatorio sulla povertà sanitaria ha certificato che le famiglie povere del nostro Paese risiedono “per il 47% al Nord (943 mila unità) contro il 38,6% del Mezzogiorno (775 mila unità), con una differenza in valore assoluto di 168 mila famiglie. Un’analoga tendenza si registra anche sul versante individuale: risiede infatti al Nord il 45,6% delle persone in povertà assoluta (2 milioni 554 mila unità), contro il 40,3% dei poveri residenti nel Mezzogiorno (2 milioni 259 mila unità), con una differenza in valore assoluto di 295 mila persone. In quest’ultima ripartizione l’incidenza di povertà individuale è salita all’11,1% dal 10,1% del 2019, mentre nel Centro è salita al 6,6% dal 5,6% del 2019”.

Il cardinale Matteo Zuppi intervenendo all’evento “Lobbying e Advocacy contro la povertà”, a Montecitorio ha ribadito che quell’ascensore “In verità non è rotto. Perché funziona benissimo a scendere, tanto che uno stipendio non basta più. C’è bisogno della chiave. È solo che non l’abbiamo. Per tanti motivi. C’è bisogno della chiave e la chiave vuol dire anche l’educazione”.

Eccellenza, non basta solo l’educazione. Uno stipendio al Nord, lo sa bene, non basta da anni. La chiave è riformare il dare e l’avere, garantire un equo sistema di tassazione, far sì che quanto si versa torni indietro. E non serva per il voto di scambio, per gonfiare il consenso, per avere sempre perenni sacche di clientelismo e greppie per troppi. Per di più quelli sbagliati. Si chiama giustizia sociale.

Onorevole Roberto Bernardelli, presidente Grande Nord e fondatore Patto per il Nord