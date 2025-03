Bernardelli: Il Paese dei balocchi di Salvini. Crescono le tasse, cala la produzione, crollano i consumi.

di Roberto Bernardelli – Mentre c’è chi nel governo va in giro a festini di vodka e inneggia schierandosi in tifoserie pro o contro quello o quell’altro, occorre ricordare dove stia andando il Paese. Nel fosso.

Nel 2024, ci ha fatto sapere l’Istat, la pressione fiscale complessiva (ammontare delle imposte dirette, indirette, in conto capitale e dei contributi sociali in rapporto al Pil) è risultata pari al 42,6%, in aumento rispetto all’anno precedente (41,4%), per effetto di una crescita delle entrate fiscali e contributive (+5,7%) superiore a quella del Pil a prezzi correnti (+2,9%). Lo rende noto l’Istat.

Il che vuol dire che a fronte di servizi che continuiamo a pagare di più – con l’aggiunta della tassa occulta dell’inflazione e delle bollette, in cui l’Iva fa la cresta tassandoci di più sul costo degli oneri in bolletta, vuol dire appunto che diamo sempre di più per ricevere sempre di meno.

Non hanno abbassato le tasse, devono mantenere un sistema che costa tre volte almeno di quello che eroga, la sanità dobbiamo pagarcela (e chi non può non si cura), il Nord vede crescere più di Sud e Mezzogiorno la soglia di povertà eppure li vedi arrivare tronfi in tv a dichiarare che va tutto bene. E che a salvare il mondo ci penserà qualche presidente di turno. Magari fosse così.

Il Nord è stanco di pagare. Il sovranismo che ha ubriacato gli elettori sta finendo le cartucce delle cavolate che sta sparando.

Onorevole Roberto Bernardelli, presidente Grande Nord e fondatore Patto per il Nord