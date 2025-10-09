Bernardelli, il Nord rinuncia a curarsi. La questione settentrionale esplode nella nuova povertà

di Roberto Bernardelli – L’8° rapporto della Fondazione Gimbe sullo stato di salute della sanità, e soprattutto del Sistema sanitario nazionale presentato ieri alla Camera e di cui dà conto anche il nostro giornale, dice che Roma finanzia sempre meno il SSN, che le liste d’attesa non sono state esaurite, che non si arriva a fine mese e che si rinuncia alle cure. Punto e a capo.

La tabella che la fondazione stila su base regionale evidenzia una situazione cronica per il Mezzogiorno (e quando mai è purtroppo diversa) e ne presenta una alquanto preoccupante e disarmante per il settentrione. Dove si produce più Pil, dove si è “ricchi”, in realtà la situazione è drammatica. Mediamente un cittadino su dieci non si cura più in Lombardia, in Liguria tanto quanto la Calabria. Poco più sotto arriva il Piemonte, il Veneto, l’Emilia Romagna. E’ la nuova povertà.

Dove la sanità in teoria proclama la propria “superiorità” territoriale in realtà il sistema non soddisfa le esigenze dei più fragili. Per questioni economiche, per l’abnorme ritardo nel soddisfare le richieste con le liste d’attesa.

Non è concepibile poi che con il residuo fiscale del Nord trattenuto per sostenere (come, dove?) le sanità altrui deficitarie, commissariate, si sia ancora al punto di partenza.

Cittadini che pagano non per un servizio ma che subiscono gestioni sanitarie che non si è ancora capito a chi rispondano quando sono in rosso, da anni, da decenni.

Questo è il Paese dove quello che paghiamo finisce nel posto sbagliato, nelle mani sbagliate. Per quanto ancora?

Onorevole Roberto Bernardelli, fondatore Patto per il Nord