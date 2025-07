Bernardelli, i dazi una sconfitta. Raccontatecela giusta…

di Roberto Bernardelli – E’ un bollettino di guerra. La resa dei conti tra Usa e Ue in realtà è un compromesso al ribasso per l’Europa. Di più non si poteva fare? Sarà anche così, poteva magari andare peggio, però qualcuno nel governo che sostiene il sovranismo trumpiano deve ora spiegare ai suoi elettori e ai cittadini, alle imprese, dove sia tutto questo vantaggio populistico. Pare più la necessità di trump di fare cassa, a spese nostre, più che di ridurre le spese di casa sua e di controllare il debito pubblico americano sparso per il mondo.

Nessuna categoria canta vittoria, a cominciare dal presidente di Federpetroli Michele Marsiglia, che a LaPresse dichiara: “A oggi è un 15% di dazi solo di facciata, ma tra energia e armi arriviamo a oltre il 30%, con acquisti imposti e non dettati dal libero scambio commerciale: è un’assurdità”. E ancora: “Acquistare 750 miliardi di energia non è poco e non sappiamo ancora che tipo di energia e soprattutto a che prezzo. L’Italia e l’Europa hanno diversificato i propri acquisti energetici tra Africa e Medioriente. Attendiamo il documento finale dell’accordo per studiare i dettagli che a oggi sono alquanto non chiari. Diversi Stati europei non sono pronti ad acquisiti di questo tipo e se si parla di Gnl qualcuno a Bruxelles o in Scozia ha dimenticato che la stessa Commissione ha fatto guerra alle nostre aziende energetiche nella costruzione dei rigassificatori”. Che botta, signori!

Per Confcommercio l’accordo è solo una “certezza in tempi incerti”. Ricordando che il prezzo è alto sia per gli “acquisti di energia dagli Usa per 750 miliardi di dollari, ad investimenti aggiuntivi negli Stati Uniti per 600 miliardi di dollari e ad importanti acquisti di sistemi di difesa. Mentre il compromesso in sede di G7 ha intanto esonerato le multinazionali con capogruppo negli Usa dalla global minimum tax”.

Insomma, vince Trump. Ma a casa nostra l’impatto sarà comunque notevole con un danno del nostro export ricompreso nell’ordine di 8-10 miliardi di euro: “impatto cui bisogna aggiungere gli effetti della svalutazione del dollaro” continua la nota. “Il tutto in uno scenario di incremento globale delle tariffe commerciali che – spiega Confcommercio – rende ancora più complessa la ricerca di opportunità su altri mercati esteri, soprattutto per le pmi esportatrici. Dollaro debole e riduzione del reddito globale incideranno, inoltre, sul nostro turismo, la cui componente incoming (52 miliardi di euro nel 2023) costituisce una delle principali voci attive della bilancia italiana dei pagamenti”.

Come prospettiva “in Europa, debito comune per il finanziamento di investimenti in beni pubblici europei (sicurezza, energia, reti infrastrutturali, intelligenza artificiale) e mobilitazione del risparmio anche attraverso l’Unione del mercato dei capitali; nel nostro Paese, compiuta messa a terra del Pnrr, sostegno agli investimenti ed avanzamento del processo di riforma del sistema fiscale”.

Magari, diciamo noi…

Critico anche il presidente di Confindustria Verona, Giuseppe Riello. Secondo Riello “non sono ancora chiare eventuali esenzioni e condizioni di contorno, che tanto ‘di contorno’ potrebbero non essere. Parlare infatti di accordo sull’energia e tradurlo in acquisto di combustibile è ben diverso che se, invece, si trattasse di tecnologie per sviluppare fonti di energie alternative. Al momento in questo accordo c’è di buono che si è finalmente messo un punto fermo alla situazione, e che l’Europa ha negoziato in maniera unitaria trovando una quadra su tariffe potenzialmente più basse di quelle minacciate. Va però evidenziato che sembra si sia derogato in tutto al principio di reciprocità, e che al momento la prova di forza sembra aver sfavorito il nostro continente, dimostrando ancora una volta che occorre chiarire che cosa l’Europa voglia diventare da grande”.

Il comparto carni è già in agitazione. Gli Stati Uniti, che nel 2024 si sono confermati come terza destinazione per l’export di salumi made in Italy, con oltre 20.000 tonnellate esportate (+19,9%) e un giro d’affari di 265 milioni di euro (+20,4% rispetto al 2023). E’ l’allarme che lancia Assica, Associazione industriali delle carni e dei salumi, l’organizzazione nazionale di categoria che, nell’ambito di Confindustria, rappresenta le imprese di produzione dei salumi (sia di carne suina sia di carne bovina), di macellazione suina e di trasformazione di altri prodotti a base di carne. ”L’incremento tariffario rappresenta un freno significativo per le nostre imprese, che già operano in un contesto globale estremamente instabile. A subire le conseguenze saranno sia i produttori italiani sia i consumatori statunitensi, che dovranno affrontare un inevitabile aumento dei prezzi”, ha commentato Lorenzo Beretta, presidente di Assica.

Per finire un report piuttosto apocalittico. I nuovi dazi rischiano di colpire una quota di export italiano superiore ai 42 miliardi di euro, con perdite annuali oltre i 6,3 miliardi, mettendo in pericolo tra i 15.000 e i 18.000 posti di lavoro ancora a rischio nel nostro Paese. Sono i risultati dell’indagine condotta da ReportAziende.it, piattaforma online specializzata nell’analisi del rischio d’impresa.

Le stime occupazionali sono basate su modelli di correlazione tra perdita di export e occupazione diretta/indiretta per settore (ESA2010, Istat, Unioncamere).

Le aree del Paese più esposte risultano le regioni del Nord, in particolare Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte, dove la presenza di filiere fortemente orientate all’export rende il sistema particolarmente sensibile a variazioni di margine.

La farmaceutica branded, con 12 miliardi di export verso gli Stati Uniti, potrebbe subire una contrazione da 1,8 miliardi di euro. La meccanica industriale, che rappresenta uno dei comparti più solidi del nostro export, rischia una perdita analoga. Anche comparti come l’automotive, la moda di fascia alta, il vino doc/dop, il design e l’elettronica medicale subiranno contraccolpi significativi, con una riduzione stimata tra 300 milioni e 900 milioni di euro ciascuno.

PS: Quello che tifava Trump era Salvini, non noi….

On. roberto Bernardelli, fondatore Patto per il Nord