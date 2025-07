Bernardelli: Hanno paura di Patto per il Nord. La Lega intima il centrodestra di non dialogare…

di Roberto Bernardelli – L’uscita (direi intempestiva, perché in politica di solito si sta piuttosto fermi e si riflette) della Salvini Premier a Lecco che mette le mani avanti e intima agli alleati di centrodestra di non osare a dialogare con il Patto per il Nord, è interessante sono diversi punti di vista.

Primo, è una signficativa legittimazione di un avversario che ha preso in mano la bandiera buttata nei cassonetti dei rifiuti dalla Salvini Premier. Secondo, si teme che il lavoro carsico del Patto per il Nord, la presenza sul territorio con iniziative, gazebo, apertura di sedi e di segreterie politiche dall’Ovest all’Est sia così insidioso da minare la fragile rete, per non dire quasi ormai inesistente, della fu Lega Nord, che le sezioni invece le chiude e che gli eventi non li fa più tra la gente.

Terzo: vuol dire non lavorare per l’autonomia ma per altri obiettivi.

Quindi, ringraziamo di cuore la Salvini Premier di Lecco che ha dovuto persino scrivere una nota stampa per ammonire Forza Italia e di rimando gli altri alleati, perché non si sognino neanche di notte di parlare o confrontarsi sul territorio con chi la questione settentrionale la vuole invece mettere al primo posto dell’agenda politica, visto che siamo al Nord e non dalle parti di Scilla e Cariddi.

E’ questione di tempo…

Onorevole Roberto Bernardelli, fondatore Patto per il Nord, presidente Grande Nord