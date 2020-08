Bernardelli (Grande Nord) al sindaco Gori: se volete liberare il Nord iniziate dal residuo fiscale

di Roberto Bernardelli – A corrente alternata la sinistra si ricorda che esiste il Nord. Nel loro ultimo governo morire se abbiamo contato un ministro che venisse dalle nostre parti. Il residuo fiscale è un tabù e al referendum per l’autonomia stavano dall’altra parte della barricata. Il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, approfittando del fatto che la Lega lascia il Nord, fa sapere via twitter che ora ci sono loro. Loro chi? Davvero sono in grado di parlare di questione settentrionale?

Buona fortuna.

Onorevole Roberto Bernardelli – Presidente Grande Nord