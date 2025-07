Bernardelli, ecco il dazio di Stato: Roma si prende il 72% dei nostri guadagni

Lo Stato ti tassa al 72% quando produci ricchezza ma peggio continua a tassarti anche quando percepisci la sola pensione che ti serve per vivere o meglio per sopravvivere. Questo è il vero furto di Stato, un vero e proprio dazio, ha spiegato l’on. Roberto Bernardelli, fondatore di Patto per il Nord, intervenuto a 4 di Sera su Rete 4. Considerando poi che, se vuoi una sanità in tempi brevi, devi anche pagare.

Al Nord la vita costa tanto, al Sud costa meno ma c’è il pizzo che non è quello in cui entra il mafioso e ti chiede i soldi ma è quello in cui si paga mediante:

– l’obbligo di assumere personale indicato dalle cosche, anche se non serve o non è capace;

– l’obbligo di servirsi da certi fornitori vicini alla criminalità;

– l’obbligo di assumere agenzie di vigilanza gestite da parenti degli stessi mafiosi;

– l’obbligo di vendere quote o entrare in società col il “boss” o parenti o chi dice lui ovviamente attraverso prestanome e se non accetti inizia una persecuzione che arriva ai danni all’azienda, all’incendio dell’autovettura, alle percosse o peggio all’omicidio.

Questo è il tipo “pizzo” che si paga al Sud altro che: “conosco un amico che non lo paga”.

Uno Stato confederale, di tre macroregioni può eliminare tutto questo.

Lo scopo di Patto per il Nord è riorganizzare lo Stato su base federale come gli Stati Uniti d’America, come la Germania, la Svizzera, l’Australia e altri Paesi avanzati.

Per riascoltare l’intervento: