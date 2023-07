Bernardelli: E se il Nord tornasse a chiedere l’autonomia?

di Roberto Bernardelli – Dopo anni di inutili proclami, la Salvini Premier ha toccato il fondo.

Ma gli elettori? Agli elettori va bene così? Al Nord piace continuare a farsi trattenere 120 miliardi di residuo fiscale per compiacere alle boiate politiche di nuovi imbonitori che di giovane non hanno nulla? E che occupano la scena politica da 30 anni, non avendo lavorato un giorno, come ha anche affermato qualcun altro?

Occorre toccare il fondo, vedersi tagliare i fili della luce e la canna del gas per mandare a quel paese una classe politica completamente inetta, incapace di governare pur avendo avuto per 5 anni i voti e i ministeri per cambiare il Paese?

Cosa potrà cambiare per il Nord un governo patriottico, come lo definiscono, in cui l’autonomia è una presa in giro e un perdere tempo per far credere che qualcosa cambierà?

E se al Nord tornasse in mente di chiedere l’indipendenza? Ci avete pensato?

Onorevole Roberto Bernardelli, presidente Grande Nord