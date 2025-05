Bernardelli: Dati lavoro sono fumo negli occhi. Tra 10 anni ci saranno 3 milioni in meno di occupati. Chi pagherà il welfare e le tasse?

di Roberto Bernardelli – Dai numeri non si scappa. Inutile urlare come allo stadio, da una parte la maggioranza che esalta i numeri del lavoro che cersce, perlopiù sottopagato e, dall’altra, l’opposizione che i dati li dà in negatgivo.

Se osserviamo i dati elavorati dalla Cgia di Mestre stiamo poco allegri. Infatti il report degli artigiani mestrini ci dice che entro i prossimi dieci anni, la popolazione in età lavorativa presente in Italia diminuirà di quasi 3 milioni di unità (precisamente 2.908.000).

Vale a dire che sparirà il 7,8% della forza lavoro. Senza ovviamente che non vi siano impatti sul Pil.

Non è ssolo una questione di età anagrafica, teniamo conto che a inizio dell’anno il dato era di 37,3 milioni di persone di lavoratori, e secondo i calcoli si arriverà a quota 34,4 milioni.

Vero è che la perdita anche “è attribuibile al progressivo invecchiamento della popolazione: con un numero sempre più ridotto di giovani e un consistente gruppo di baby boomer prossimo all’uscita dal mercato del lavoro per raggiunti limiti d’età, il nostro Paese rischia lo ‘spopolamento’ della coorte anagrafica potenzialmente occupabile”.

Ma va tenuto conto che non tutto il Paese lavora, che i giovani lasciano l’Italia alla ricerca di posti meglio retribuiti e condizioni di potere d’acquisto più stabili e dignitose.

E’ un declino che porterà a “contraccolpi molto preoccupanti” per le imprese, con una crescente difficoltà a reperire personale specializzato.

Quali politiche d’altra parte per la casa? Per fare più figli? Per avere strutture di welfare che consentano ai genitori di poter lavorare entrambe permettendosi un posto o due posti all’asilo se procreano?

Cade anche la narrazione del lavoro straniero come risolutore. Non basterà. Poi ci sarà il contraccolpo per “una società con una popolazione sempre più anziana e meno giovane”, che “dovrà affrontare un aumento rilevante della spesa previdenziale, sanitaria e assistenziale, con implicazioni molto negative anche sui nostri conti pubblici”. Una forbice che vedrà meno giovani e più anziani, meno soldi incassati, più tasse per mantenere il catafalco statale…

A guadagnarci sarà forse il sistema bancario con i risparmi più accenutati degli anziani.

Ma geograficamente parlando il dato è catastrofico guardando a Sud. Infatti le contrazioni della popolazione in età lavorativa più importanti riguarderanno proprio il Mezzogiorno. Dei 3 milioni di persone in meno che occuperanno la fascia anagrafica tra i 15 e i 64 anni, la metà interesserà le regioni del Sud. Si legge infatti che “lo scenario più critico investirà la Sardegna che entro il prossimo decennio subirà una riduzione di questa platea di persone del 15,1 per cento (-147.697 persone). Seguono la Basilicata con il -14,8 per cento (-49.685), la Puglia con il -12,7 per cento (-312.807), la Calabria con il -12,1 per cento (-139.450) e il Molise con il -11,9 per cento (-21.323). Per contro, le regioni meno interessate da questo fenomeno saranno il Trentino Alto Adige con il -3,1 per cento (-21.256) la Lombardia con il -2,9 per cento (-189.708) e, infine, l’Emilia Romagna con il -2,8 per cento”.

Meno interessate si fa per dire, perché pagheranno per chi non lavora più.

Onorevole Roberto Bernardelli, fondatore Patto per il Nord e presidente Grande Nord