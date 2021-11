Bernardelli: Manifestare non è far perdere il 30% di fatturato a chi lavora

di Roberto Bernardelli – Chi mi conosce sa che la tolleranza e il confronto sono alla base di qualsiasi azione della mia dialettica politica. La libertà di manifestare è sacrosanta, ma bloccare per mesi le città, i centri storici anche con azioni violente fini a se stesse nel fine settimana dopo un anno e mezzo di Covid e di danni da lockdown non è più un diritto, è un abuso. Le recenti manifestazioni hanno provocato una perdita del 30% del fatturato ai commercianti e a chi lavora in centro. Fino a prova contraria, il lavoro va garantito, e lo chiede la Costituzione. Manifestare è legittimo, ma impedire di far lavorare non è lecito.

Il confronto sui temi che scottano è indispensabile, il dubbio è alla base del progresso, le certezze facili in tasca non sono utili a nessuno, ma ciò a cui stiamo assistendo, con un danno incalcolabile alle nostre attività, alle botteghe familiari, al commercio a ridosso del mese più atteso dell’anno non sono tollerabili. E devo dire, per una volta, che era necessario vietare da oggi i cortei in centro che mettono sotto sequestro cittadini e attività. Manifestare si può ma non dove si blocca chi lavora, per punire (chi poi?), ha tenuto duro fino ad oggi anche per conservare a fatica posti di lavoro.

Le città devono rialzarsi, non essere vandalizzate. La polizia deve avere modo di essere impegnata per fermare i criminali, non per fare servizio d’ordine e bloccare i violenti, i fomentatori. Davvero basta. Questo Paese riesce a fare un salto di qualità ed esprimere in modo civile il dissenso?

Onorevole Roberto Bernardelli, presidente Grande Nord