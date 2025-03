Bernardelli: Crolla la manifattura. Dove sarebbe la Lombardia senza la zavorra del sistema di Roma acchiappatutto?

di Roberto Bernardelli – Il centro studi di Assolombarda nel fotografare l’economia della regione, dice molte cose utili per capire l’immensa potenzialità trainante di questo territorio nonostante le zavorre del sistema, nonostante i debiti dello Stato verso le imprese creditrici di servizi verso ministeri e pubblica amministrazione, nonostante il residuo fiscale, nonostante l’aumento della pressione fiscale, delle bollette, del costo della vita che schiaccia il potere d’acquisto, la concorrenza.

Apprendiamo infatti che l’economia lombarda ha perso quasi un punto percentuale a livello industriale, l’export come si dice tiene botta, l’occupazione pure, però… non c’è più una corsa, una rincorsa verso numeri più alti. In sostanza, si procede in quarta, non si mette più la quinta marcia.

Senza i dazi dell’amico di qualcuno, l’export nel 2024 ha segnato 164 miliardi ma da adesso in poi non si vive più di inerzia.

Ma il problema è il raffreddamento della manifattura. E se un territorio smette di fare, di produrre, di creare, sono cavoli amari. Perché lì sta la forza lombarda.

L’incertezza colpisce tutti, grandi e piccoli.

Allora arriviamo alla domanda delle domande. Cosa sarebbe la Lombardia se non dovesse essere zavorrata dai costi passivi del centralismo? Dai tempi morti della burocrazia? Se l’autonomia non fosse una bandiera elettorale, di propaganda, ma una pratica amministrativa consolidata? Dov’è il coraggio dei governatori del Nord?

On. Roberto Bernardelli presidente Grande Nord e fondatore Patto per il Nord