Bernardelli: Crisi dell’Iveco a Suzzara. La Regione partorisce il topolino

Suzzara, periferia dell’impero? A sentire televisioni e politici eletti al Nord ma saldamente attivi di più al Sud, parrebbe proprio di sì. Avremmo voluto sentire due battute della Salvini Premier magari sull’audizione dei responsabili Iveco Group di Suzzara, dopo che si è consumato il mancato rinnovo di 200 contratti.

C’erano tutti: sindaco, Provincia di Mantova con CGIL, CISL, UIL e UGL.

L’automotive non è solo crisi dell’auto ma di tutta la filiera. Complessivamente si tratta di 254 dipendenti a rischio (200 a tempo determinato, e altri 45 assunti a tempo indeterminato tramite dalle agenzie interinali).

Cosa può accadere nell’immediato e nel prossimo futuro? C’è un tavolo di discussione al ministero? Il Nord trainante nella produzione di Pil e tasse (tante tasse) è fuori dai radar della politica. Come mai non ci sono interventi di riconversione noti per il polo produttivo?

Si perdono giorni di dibattito su questioni legate al sesso degli angeli, a scontri e bracci di ferro tra poteri dello Stato, ma a Suzzara non interessano le liti sui principi. A fine mese 245 famiglie ci devono arrivare senza le polemiche tra destra e sinistra. Il lavoro, il diritto al lavoro è di tutti.

E dopo il vertice locale è arrivato (meglio tardi che mai…) un appello bipartisan in cui maggioranza e opposizione hanno iniziato a prendere atto della crisi padana del mercato automotive.

Ieri infatti alle direzioni generali degli assessorati al Lavoro e allo Sviluppo Economico- si è tenuto un vertice per mettere in campo “tutte le tutele possibili” ai 245 lavoratori, tra tempi determinati e indeterminati inviati dalle agenzie interinali.

Il futuro dello stabilmento mantovano dell’azienda controllata al 27% da Exor, la finanziaria della famiglia Elkann-Agnelli, è stato al centro ieri della commissione attività produttive di Regione Lombardia. All’audizione, chiesta dai consiglieri Marco Carra e Alessandra Cappellari, coi vertici dello stabilimento hanno partecipato anche il sindaco di Suzzara Alessandro Guastalli, la consigliera delegata Maria Paola Salvarani per la Provincia di Mantova e i sindacati. Obiettivo del tavolo, ha sintetizzato Onorio Rosati di Avs, dovrà essere quello di aprire una “procedura di cassa integrazione ad attività di formazione e di valutazione di percorsi di collocamento del personale lasciato a casa”.

Meglio tardi che mai. Ma quello che è è evidente è che la Lombardia non è un’isola felice, un produttore no-stop di risorse.

E a proposito di risorse, col residuo fiscale che ci ritroviamo in dote, quante cose si potrebbero fare per evitare la desertificazione industriale in corso. Altro che vertici…

Onorevole Roberto Bernardelli, presidente Grande Nord e fondatore Patto per il Nord