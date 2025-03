Bernardelli: Cresce solo la Spagna, quella che sta in piedi con gli indipendentisti

di Roberto Bernardelli – Più 2,6%. Da fare invidia. La Spagna di Sanchez, sì, proprio quella che ha fatto accordi con gli indipendentisti e governa grazie a loro, vola in Europa per la crescita del Pil. L’economia spagnola crescerà quest’anno infatti molto al di sopra della media stimata per l’eurozona, secondo l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (Ocse), che ha nuovamente rivisto al rialzo le previsioni sull’aumento del Pil iberico, che – leggiamo – si attesterà al 2,6% nel 2025, tre decimi al di sopra del precedente pronostico, secondo il rapporto ‘Steering through uncertainty’ (Guidando nell’incertezza) pubblicato in questi giorni.

Da sempre guardiamo e tifiamo con simpatia a questo modello tattico di governo, che include e non incarcera le idee. Non è dunque il populismo il motore dello sviluppo, non è niente di tutto ciò. Ragioniamoci sopra… Anche perché Madrid si stima con una crescita doppia rispetto all’eurozona.

Onorevole Roberto Bernardelli, presidente Grande Nord e fondatore Patto per il Nord