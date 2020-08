Bernardelli: Chi è quel genio che vuole bloccare l’apertura di nuovi ristoranti per tutto il 2021?

di Roberto Bernardelli – All’inizio pensavo fosse uno scherzo agostano, un fake… Invece no. E’ vivo e vegeto l’emendamento al decreto Agosto che sarà discusso in aula nei prossimi giorni che congela le nuove aperture di ristoranti almeno fino al 31 dicembre 2021.

Dite “giuro”! E’ del senatore del Pd Dario Parrini. E pretende di bloccare una delle poche cose sane introdotte dalla sinistra, la legge Bersani sulle liberalizzazioni e quindi il blocco dell’apertura di nuove attività nel settore della ristorazione fino alla fine dell’anno prossimo.

Avete letto bene?

Già non sappiamo come ne usciremo vivi dal 2020, se poi appena si rialza la testa si ammazza chi vuole investire, ma perché dobbiamo restare in Italia a farci massacrare da questi “economisti” da bar?

Lo sa la sinistra che dietro alla ristorazione c’è tutto l’indotto dell’agroalimentare? E che muove pure il turismo? E che genera lavoro?

Macchè. Crepi la impresa e l’iniziativa privata. Deve essere lo Stato a decidere dove come e quando spendere e investire. Che facciamo, andiamo tutti al circolino Arci a giocare a bocce, senatore?

ONOREVOLE BERNARDELLI – PRESIDENTE GRANDE NORD