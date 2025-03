Bernardelli: Caro Vance, non tutta l’Europa è fatta da parassiti. Prendi la Padania… ad esempio. Ah già, ma c’era Clinton

di Roberto Bernardelli – E’ ormai nota la frase che passerà alla storia uscita da una una chat nell’app di messaggistica Signal, creata per pianificare l’attacco allo Yemen, e condivisa per errore con il direttore della rivista Atlantic, descrivendo gli europei come dei “parassiti”. Il vicepresidente J. D. Vance ha scritto: “Non sopporto di dover salvare di nuovo l’Europa”, con la replica roboante del sottosegretario alla Difesa, Pete Hegseth. “Condivido pienamente il tuo odio per il parassita europeo, è patetico”. E a peggiorare le cose arriva il commento dello stesso presidente Usa Donald Trump che ha dichiarato: “Sono d’accordo, sono parassiti (gli europei, ndr). Lo sono stati per anni, ma non li biasimo, biasimo Biden”, ha dichiarato riferendosi agli scambi commerciali e ai dazi.

Bene, fin qui la cronaca.

C’era invece una volta un G7 e un presidente Usa che lodava la Padania produttiva. Certo, erano altri anni, altre ere geologiche. E in Parlamento c’era chi la rappresentava, quella terra produttiva. Quando Bill Clinton se ne uscì con quel riconoscimento, aveva tutte le ragioni al mondo per vedere qualcosa di positivo e avanzato in Europa. Oggi, Trump e Vance che idea hanno di Nord? Di mitteleuropa? Di macroregioni padanoalpine? Che cosa gli hanno riferito del Nord produttivo i ministri in carica in Italia? E non è forse la Padania e la sua capacità resiliente di competere, di resistere ad un certo assistenzialismo statalista, un competitor che vale oro, un avversario commerciale?

Nessuna parola su questo a difesa di casa nostra?

Onorevole Roberto Bernardelli, presidente Grande Nord e fondatore Patto per il Nord