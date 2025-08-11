Bernardelli: Caro Salvini, non è il ponte a dare lavoro al Nord. Ridateci il residuo fiscale e sganciateci l’autonomia

di Roberto Bernardelli – Questa, almeno, caro Matteo, te la potevi risparmaire: “Il Ponte è un’opera che attira investimenti e ricchezza, esattamente come lo è stata a suo tempo l’Autostrada del Sole. Il Ponte è esattamente l’opposto del reddito di cittadinanza o della Cassa del Mezzogiorno. E farà felici anche le regioni del Nord: le imprese settentrionali, quelle lombarde in primis come certificato da OpenEconomics, saranno le più coinvolte nella costruzione. E un Sud più sviluppato sarà un vantaggio per tutti”.

In questa surreale intervista al Corriere della Sera, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché leader della Lega, Matteo Salvini interviene a sostegno del Ponte sullo Stretto di Messina.

Sembra la scatola del mago, da cui escono colombe, numeri magici. A noi bastano quelli reali, perché non si tratta di “fare ricco” il Nord, caro Salvini, ma di restuire al Nord quello che paga in più e che non torna mai a casa, come i 11-120 miliardi di residuo fiscale.

O come, e ce lo ha ricordato appena poco fa, la Cgia di Mestre con i crediti che le imprese, soprattutto piccole, vantano rispetto alla pubblica amministrazione che non paga i committenti, i lavori e i servizi prestati per Comuni, Regioni o altri enti pubblici.

Iniziate a dare le risorse che trattenete o tenete un po’ troppo nelle vostre casse. Tenetevi il ponte, che tanto paghiamo noi, ovviamente. E Non prendeteci in giro.

Fate le strade, i ponti che ci mancano nelle regioni dove il Pil serve a tirare avanti il baraccone.

Onorevole Roberto Bernardelli, fondatore Patto per il Nord