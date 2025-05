Bernardelli: Buon primo maggio a chi lavora, nonostante la rapacità dello Stato

di Roberto Bernardelli – Lo sappiamo bene che i salari reali, specialmente al Nord, soprattutto al Nord, sono fermi, imgessati. Anzi. Scivolano sempre più giù. Ieri il presidente Mattarella ha voluto ricordare che il loro potere d’acquisto è fermo, e rispetto al 2008 è persino sceso.

Mesi fa un sindacato rimarcava che per un lavoratore della logistica, dei traporti, dai ferrotranvieri a chi fa il corriere o altro, lavorare a Milano e dintorni è un atto di coraggio.

Eppure la politica non si sposta di un centimetro. Spesso lo stesso sindaco Sala lo ricorda. Peccato poi che né il Comune né la Regione vadano a braccetto, in marcia insieme, per un massiccio piano casa per rendere accessibile e umano lavorare nella capitale economica e sociale del Nord oltre che del Paese.

Macché. Caro presidente, non ci sono case, non ci sono condizioni dignitose per arrivare a fine mese. Solo tante chiacchiere. Andate avanti così e il Nord si spopolerà. La tassazione cresce, le bollette sono bombe che esplodono ogni 30 giorni. Il distacco dalla realtà da parte della politica certifica il fallimento della Costituzione e l’ottusità di chi non vuole riconoscere un Paese duale, fatto da diversità profonde territoriali.

Onorevole Roberto Bernardelli, presidente Grande Nord e fondatore Patto per il Nord